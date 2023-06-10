В Нижегородской области при столкновении машины с лосем погибли два человека
Двое взрослых погибли, двое детей ранены при столкновении легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Двое взрослых погибли, двое детей ранены при столкновении легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Об этом
Авария произошла поздним вечером в пятницу, 9 июня, недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.
От столкновения с животным автомобиль получил сильные механические повреждения, людей зажало внутри салона. Пожарные и спасатели деблокировали их. Пострадавшие девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения госпитализированы. Мужчина-водитель и женщина-пассажир погибли.