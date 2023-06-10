В небе над Рязанью заметили околозенитную дугу
В Рязани сфотографировали околозенитную дугу. Это частичное гало, размер которого составляет одну четвертую часть окружности, в нижней части которой она и находится. Фото опубликовано в группе Rznastro в субботу, 10 июня.
В Рязани сфотографировали околозенитную дугу. Это частичное гало, размер которого составляет одну четвертую часть окружности, в нижней части которой она и находится. Фото опубликовано в группе
«Пару десятков минут назад над Рязанью околозенитная дуга была (не путать с радугой!)», — сообщается в посте.
Отмечается, что явление еще может случиться в разных районах города.