В Мариинском театре на спектакле «Лебединое озеро» распылили перцовый баллончик

В Санкт-Петербурге во время спектакля в Мариинском театре распылили перцовый баллончик. Инцидент произошел в субботу, 10 июня, пострадали три человека, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В Санкт-Петербурге во время спектакля в Мариинском театре распылили перцовый баллончик. Инцидент произошел в субботу, 10 июня, пострадали три человека, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Зрителей эвакуировали во время балета «Лебединое озеро».

В пресс-службе театра подтвердили срыв постановки. Одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими посетителями распылила перцовый баллончик. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился.

Помощь врачей понадобилась трем зрителям, госпитализация не потребовалась.

С женщиной разбираются полицейские, в театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание.