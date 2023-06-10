В Мариинском театре на спектакле «Лебединое озеро» распылили перцовый баллончик
В Санкт-Петербурге во время спектакля в Мариинском театре распылили перцовый баллончик. Инцидент произошел в субботу, 10 июня, пострадали три человека, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В Санкт-Петербурге во время спектакля в Мариинском театре распылили перцовый баллончик. Инцидент произошел в субботу, 10 июня, пострадали три человека, сообщают
Зрителей эвакуировали во время балета «Лебединое озеро».
В пресс-службе театра подтвердили срыв постановки. Одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими посетителями распылила перцовый баллончик. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился.
Помощь врачей понадобилась трем зрителям, госпитализация не потребовалась.
С женщиной разбираются полицейские, в театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание.