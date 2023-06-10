Товары для гигиены Zewa и Libresse уйдут из России

Шведская компания Essity, которая производит товары для гигиены и здоровья, продала бизнес в России. Об этом сообщили представители компании.

Шведская компания Essity, которая производит товары для гигиены и здоровья, продала бизнес в России. Об этом сообщили представители компании.

«Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России», — говорится в сообщении компании.

Окончательно сделка завершится до конца июня 2023 года, когда компания получит оставшиеся деньги за производства.

В России товары компании производятся под брендами Zewa, Tork, Lotus, Libresse, Libero и Tena. В стране работало три фабрики.