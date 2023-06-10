Рязанцы рассказали об онанисте под мостом на Московском шоссе
Рязанцы заметили онаниста под мостом возле ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани» в субботу, 10 июня.
Рязанцы заметили онаниста под мостом возле ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани» в субботу, 10 июня.
«Сегодня, примерно в 17:10, был замечен мастурбирующий мужчина под мостом с „Премьера“ в сторону автовокзала. Мужчина лет 50, полный, лысеющий, одетый в черные шорты и черную майку, смотрел наверх под юбки маленьких девочек и девушек», — сообщается в посте.