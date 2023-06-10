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Россиянам рассказали, что нужно делать при падении беспилотника
Россиянам, которые стали очевидцами падения беспилотника, не следует снимать на видео и приближаться к упавшему аппарату или трогать его. Рекомендуется подумать о возможном укрытии.

Россиянам, которые стали очевидцами падения беспилотника, не следует снимать на видео и приближаться к упавшему аппарату или трогать его. Рекомендуется подумать о возможном укрытии, рассказал РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, иногда подобная техника может применяться в противозаконных действиях, и для их минимизации уполномоченные госструктуры предпринимают определенные меры.

«Гражданам стоит и самим проявлять разумное поведение в случаях наблюдения БЛА. Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — отметил эксперт.

При этом, добавил Федутинов, такие аппараты используются в наблюдении и аэрофотосъемке, в перспективе их широкое применение может бывть в задачах доставки грузов, и в будущем «мы будем видеть беспилотники все чаще и чаще».