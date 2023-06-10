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Рецидивистку задержали по подозрению в краже денег из дома пенсионера в Сасове
Сотрудники полиции раскрыли кражу сбережений из дома пенсионера в городе Сасово. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции раскрыли кражу сбережений из дома пенсионера в городе Сасово. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 60-летний житель Сасова и сообщил, что из дома пропали 162 тысячи рублей и 900 долларов США. Пенсионер рассказал, что деньги он отложил на свои похороны и на подарки родственникам. Купюры хранились в бумажном конверте в ящике платяного шкафа. Отсутствие денег он обнаружил по возвращении из магазина.

Оперативники уголовного розыска не нашли следов взлома двери или окон. В последнее время мужчина запирал дверь ключом и клал его в тайное место на крыльце, чтобы не потерять ключ из-за рассеянности. Полицейские предположили, что кто-то случайно или намеренно подсмотрел за мужчиной или сам нашел ключ на крыльце.

После опроса соседей оперативники выяснили, что в день кражи в городе видели незнакомый автомобиль. Сотрудники полиции установили, что машина принадлежит жителю Касимова.

Автовладельца нашли. Выяснилось, что недавно ему заказывали поездку в Сасово и он возил туда свою знакомую, 40-летнюю жительницу Касимова. По словам водителя, она вышла на одной из улиц и пошла куда-то пешком, а когда вернулась, то была радостная, хотя якобы не встретила родственницу, к которой приезжала. Полицейские разыскали женщину и установили, что она причастна к краже сбережений пенсионера. Злоумышленницу задержали. Ранее она была судима за квартирную кражу, мошенничество и грабеж.

По предварительной информации, 40-летняя жительница Касимова специально приехала в Сасово ради кражи. Проходя по улице, она заметила, как пожилой мужчина, заперев дверь, нагнулся к полу крыльца. Удостоверившись, что хозяин дома скрылся из вида, рецидивистка подошла к жилищу и осмотрела крыльцо. Вскоре она нашла ключ, беспрепятственно зашла в дом и отыскала конверт со сбережениями. Заперев дом, злоумышленница вернулась к машине и уехала в родной город.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.