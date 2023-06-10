На берегах Пры разлив размыл закопанный в землю мусор

В Окском заповеднике на берегах реки Пры заметили мусор, который оказался на поверхности в результате размыва берега. Пост научного сотрудника Татьяны Постельных опубликован в группе Окского заповедника «ВКонтакте».

В Окском заповеднике на берегах реки Пры заметили мусор, который оказался на поверхности в результате размыва берега. Пост научного сотрудника Татьяны Постельных опубликован в группе Окского заповедника «ВКонтакте».

"Вот такой удручающий вид открылся взорам людей на живописных берегах Пры, которая считается одной из самых чистых рек нашей области! В весенний разлив быстрые потоки размыли часть стоянки, где проводят свой отпуск или выходные дни любители тихого отдыха на природе. Закопанный много лет назад мусор зарос травой и, казалось, не нарушал красоты ландшафта, но от этого не утратил своего губительного действия на окружающую среду", — сообщается в посте.

Правильная утилизация мусора — одна из самых актуальных и трудно решаемых задач, особенно это относится к пластиковым отходам.

«После отдыха на природе мы можем убрать и вывезти за собой мусор в специально отведенные места», — отмечается в сообщении.