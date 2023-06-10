Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
18°
Вск, 11
17°
Пнд, 12
17°
ЦБ USD 82.64 0.55 10/06
ЦБ EUR 89.01 0.97 10/06
Нал. USD 81.6 / 82.79 10/06 09:50
Нал. EUR 88.1 / 82.79 09/06 16:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
17 056
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
18 223
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
15 854
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
20 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На берегах Пры разлив размыл закопанный в землю мусор
В Окском заповеднике на берегах реки Пры заметили мусор, который оказался на поверхности в результате размыва берега. Пост научного сотрудника Татьяны Постельных опубликован в группе Окского заповедника «ВКонтакте».

В Окском заповеднике на берегах реки Пры заметили мусор, который оказался на поверхности в результате размыва берега. Пост научного сотрудника Татьяны Постельных опубликован в группе Окского заповедника «ВКонтакте».

"Вот такой удручающий вид открылся взорам людей на живописных берегах Пры, которая считается одной из самых чистых рек нашей области! В весенний разлив быстрые потоки размыли часть стоянки, где проводят свой отпуск или выходные дни любители тихого отдыха на природе. Закопанный много лет назад мусор зарос травой и, казалось, не нарушал красоты ландшафта, но от этого не утратил своего губительного действия на окружающую среду", — сообщается в посте.

Правильная утилизация мусора — одна из самых актуальных и трудно решаемых задач, особенно это относится к пластиковым отходам.

«После отдыха на природе мы можем убрать и вывезти за собой мусор в специально отведенные места», — отмечается в сообщении.