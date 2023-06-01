Мужчине из Спас-Клепики грозит два года колонии за угрозу убийством жителю Владимирской области

Житель Владимирской области обратился за помощью к рязанским полицейским. Он сообщил, что его знакомый угрожает его убить, сообщили в управлении МВД.

30-летний мужчина из Владимирской области вместе со своим братом отдыхали на природе в Рязанской области. Там они познакомились с местными молодыми людьми. Во время общения выяснилось, что у них есть общее хобби — рыбалка, куда и решили отправиться новые знакомые.

Мужчины пришли на реку Пра. Около четырех утра владимирец случайно задел 31-летнего жителя Спас-Клепики, которому это не понравилось. Между ними произошел словесный конфликт.

«Старший из них взял топор, который оказался под рукой и, замахиваясь им, стал угрожать убийством житель Владимирской области. Мужчина попытался скрыться в лесном массиве, однако житель города Спас-Клепики преследовал его. Потерпевший добежал до ближайшего населенного пункта, где обратился к местным жителям за помощью и позвонил в полицию. Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции утихомирили мужчину и изъяли у него топор», — сообщила пресс-служба УМВД.

В отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.