Зеленский заявил, что большое количество стран готово предоставить Украине истребители

Зеленский заявил, что большое количество стран готово предоставить Украине истребители. Об это в четверг, 1 июня, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством Соединенных Штатов мы объединим и сделаем эту коалицию», — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Также президент Украины подчеркнул, что до получения современных западных истребителей Киеву необходимо больше систем ПВО Patriot.