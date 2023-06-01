Зеленский: надежда на вступление Украины в НАТО и ЕС становится все более отдаленной

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины все меньше надежд на вступление в ЕС и НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО. А наши надежды становятся все более отдаленными. Очень жаль, что мне приходится выражать разочарование», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не приедет на саммит НАТО, если ему не предоставят дорожную карту по вступлению в альянс.