За круглым столом предприятия «Роснефти» обсудили участие в развитии региона

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и «Рязаньнефтепродукт», дочерние предприятия НК «Роснефть», на круглом столе обсудили итоги устойчивого развития в 2022 году и дальнейшие перспективы развития.

Во встрече приняли участие вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Бранов, региональные министры, депутаты областной Думы, представители надзорных органов, образовательных и культурных учреждений.

В ходе встречи руководители предприятий отчитались о результатах производственной деятельности по итогам 2022 года, а также рассказали об участии в социальных и природоохранных мероприятиях региона.

По словам генерального директора РНПК Сергея Михайлова, предприятие производит более 30 видов высококачественных нефтепродуктов, поставляя их в Рязанскую область и регионы Центрального федерального округа. РНПК обеспечивает авиатопливом авиационный узел Московского региона.

Отмечается, чтоРязанская НПК проводит модернизацию производственных мощностей, которая является частью масштабной инвестиционной программы «Роснефти», направленной на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Реализованные в рамках программы проекты позволили заводу освоить производство новых видов продукции — бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива.

РНПКв 2022 году благодаря модернизации производства увеличила выход светлых нефтепродуктов (бензина, авиакеросина и дизельного топлива) на 4%. В рамках реализации стратегии «цифровой завод» в производство были интегрированы цифровые двойники 13 технологических установок первичных и вторичных процессов переработки нефти. Внедрение инновационных моделей повысило эффективность использования технологического оборудования.

Михайлов отметил, что РНПК в настоящее время активно реализует программу импортозамещения. В 2022 году завод перевелустановки основных технологических процессовна катализаторы производства «Роснефти». Это позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции. Отечественные катализаторы показали высокие эксплуатационные характеристики, превосходя по ряду параметров импортные аналоги.

Также завод перешел на использование смазочных материалов «Роснефть-Смазочные материалы» и других российских производителей для обслуживания всего оборудования.

В 2022 году РНПК отгрузила 3-х миллионную тонну бензина «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. Утверждается, что производство и реализация бензина «Евро 6» позволила снизить суммарные выбросы серы в атмосферу автотранспортом в два раза.

Предприятие реализует программу энергосбережения, которая позволила сэкономить потребление энергоресурсов на 32,5 млн рублей.

РНПК — один из крупнейших работодателей в регионе. Завод создает новые рабочие места и вносит большой вклад в подготовку кадров из числа жителей области.

Корпоративная программа «школа — вуз -предприятие» обеспечивает постоянный приток на предприятие подготовленной молодежи. В «Роснефть классе» в школе № 43 Рязани в минувшем году обучалось 45 учащихся старших классов. Вузами-партнерами РНПК в регионе являются Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина и Рязанский государственный университет имени Есенина, где при поддержке предприятия готовят специалистов для нефтегазовой отрасли. В 2022 году в РНПК прошли практику 110 студентов технических вузов России.

РНПК ведет работу по подготовке, переподготовке, обучению действующего персонала, как результат — победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Завод оказывает помощь учреждениям здравоохранения и культуры. В особой зоне внимания — Окский государственный природный биосферный заповедник. По словам руководителя детской общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47Елены Енякиной, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании юные экологи совершают дальние поездки к историческим местам региона для проведения исследовательской или волонтерской работы.

«За последние 10 лет ежегодно при поддержке коллектива РНПК мы совершаем до 15 экспедиций. Очень важно научить подрастающее поколение бережно относиться к окружающему миру. От этого зависит наше будущее и будущее планеты», — отметила Енякина.

В прошлом году волонтеры РНПК высадили более 600 саженцев деревьев на разных площадках города и в деревне Турлатово Рязанского района.

«Рязаньнефтепродукт» является оператором розничной сети и мелкооптовой реализации нефтепродуктов в Рязанском регионе, обеспечивая работу 43 АЗК «Роснефть». Генеральный директор «Рязаньнефтепродукта» Павел Козырев рассказал о системе многоступенчатого контроля качества нефтепродуктов, для чего в 2022 году было введено в эксплуатацию новое лабораторное оборудование, которое позволяет определять октановое число автомобильных бензинов моторным и исследовательским методами, газовые хроматографы.

Предприятие осуществляет реконструкцию АЗС «Роснефти» в соответствии с новой концепцией «Зерно». По заверениям представителей компании, для автомобилистов это означает повышение качества, скорости обслуживания и комфорта на заправочных комплексах компании, расширение ассортимента сопутствующих товаров и продуктов питания. «Рязаньнефтепродукт» поддерживает местных товаропроизводителей. При выборе ассортимента товаров народного потребления приоритет отдается продукции местных производителей.

Кроме этого, «Рязаньнефтепродукт» проводит мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, внедрению лучших практик в области обращения с отходами производства и потребления. Работники предприятия приняли участие в экологических акциях по высаживанию пирамидальных тополей в Дашково-Песочне, организовали сбор пластиков крышек, а также проводят субботники.

Подводя итоги состоявшегося диалога, вице-губернатор Артем Бранов отметил значение предприятий «Роснефти» для региона и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.

«РНПК для области — одно из ключевых предприятий, крупнейший налогоплательщик. Завод обеспечивает рабочими местами более 3,5 тысяч человек. Еще 2,5 тысячи работают в „Рязаньнефтепродукте“, смежных и подрядных организациях. При этом РНПК ведет социально ответственный бизнес, принимает участие в полезных для региона проектах. Инициирует благотворительные акции, участвует в благоустройстве. Надеюсь, что уровень такой социальной поддержки региона будет только расти» — отметил Артем Бранов.