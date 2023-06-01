ВСУ обстреляли автобус в Белгородской области
Украинские военные обстреляли автобус в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Mash.
Отмечалось, что в автобусе находились люди, эвакуированные из опасных зон.
Изначально сообщалось о погибших и раненых, позже местный губернатор эту информацию опроверг.
«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — сообщил Вячеслав Гладков.