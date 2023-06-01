Водитель маршрутки № 99 в Рязани кричал и ругался матом на пассажиров

Водитель маршрутки № 99 с регистрационным номером М 687 ТР кричал и ругался матом на пассажиров. Соответствующий пост появился в канале Rzn Life.

Как сообщила автор поста, водитель на утреннем рейсе начал придираться к пассажирам: сначала потребовал оплатить проезд у пенсионерки с неработающей картой «Умка», потом назвал пассажиров у передней двери баранами, потому что те не идут в конец салона автобуса.

Когда ему попытались объяснить, что людей в транспорте много, а впереди стоят пенсионеры, водитель стал кричать матом и не открыл двери маршрутки, остановившись на Первомайском проспекте.

По словам автора поста, водитель выпустил людей только после того, как его начали снимать на телефон и пригрозили распространить видео.

По этическим причинам не можем прикрепить видео, снятое в салоне.