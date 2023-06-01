Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
22°
Сбт, 03
15°
Вск, 04
16°
ЦБ USD 80.97 -0.02 02/06
ЦБ EUR 86.58 0.08 02/06
Нал. USD 80.35 / 80.99 01/06 17:25
Нал. EUR 80.35 / 80.99 01/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
9 268
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
10 541
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
9 156
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
13 681
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Водитель маршрутки № 99 в Рязани кричал и ругался матом на пассажиров

Водитель маршрутки № 99 с регистрационным номером М 687 ТР кричал и ругался матом на пассажиров. Соответствующий пост появился в канале Rzn Life.

Как сообщила автор поста, водитель на утреннем рейсе начал придираться к пассажирам: сначала потребовал оплатить проезд у пенсионерки с неработающей картой «Умка», потом назвал пассажиров у передней двери баранами, потому что те не идут в конец салона автобуса.

Когда ему попытались объяснить, что людей в транспорте много, а впереди стоят пенсионеры, водитель стал кричать матом и не открыл двери маршрутки, остановившись на Первомайском проспекте.

По словам автора поста, водитель выпустил людей только после того, как его начали снимать на телефон и пригрозили распространить видео.

По этическим причинам не можем прикрепить видео, снятое в салоне.