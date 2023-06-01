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Владимир Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский дал понять, что не приедет на саммит в Вильнюс, если ему не предоставят дорожную карту по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению (в альянс)», — сообщают журналисты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта с Россией. Однако он хотел бы рассчитывать на поддержку партнеров в виде приглашения в альянс.