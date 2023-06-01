В рязанскую колонию пытались передать наркотики в губках для мытья посуды
В рязанскую колонию пытались передать наркотики в губках для мытья посуды. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Посылку одному из осужденных отправил житель Московской области.
Всего сотрудники колонии изъяли четыре губки для мытья посуды, в которых были обнаружены полимерные свертки с неизвестным веществом белого цвета, внешне схожее с наркотическим средством.
Экспертиза подтвердила наличие в изъятых предметах наркотического вещества мефедрон общей массой 5,42 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.