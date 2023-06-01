В Рязанской области за сутки оштрафовали более ста водителей за тонировку
В Рязанской области за сутки оштрафовали более ста водителей за тонировку. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 31 мая, сотрудники ДПС выписали штраф за тонировку 116 рязанским водителям.
В Госавтоинспекции напомнили, что, а управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не отвечает прописанным требованиям, по закону предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей.
За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.