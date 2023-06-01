В Рязанской области мужчине дали 16 лет колонии строгого режима за убийство и разбой

Областной суд 29 мая вынес приговор Виктору Гаврюшину, которого обвиняли в разбое и убийстве. (пункт «в» части 4 статьи 162, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Гаврюшин помогал в быту своей односельчанке, которая в ответ платила ему деньги и давала продукты. В конце марта 2022 года мужчины решил напасть на женщину, чтобы забрать деньги и угнать автомобиль.

«С целью реализации задуманного в коридоре ее дома Гаврюшин внезапно напал на потерпевшую и нанес не менее трех ударов кирпичом в голову, от чего она упала на пол. Затем, чтобы довести задуманное до конца, задушил ее руками и бросил в погреб ее дома. Гаврюшин похитил денежные средства в сумме 5300 рублей и автомобиль потерпевшей и скрылся с места происшествия», — сообщает суд.

В результате Гаврюшину дали 16 лет колонии строгого режима.