Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
20°
Птн, 02
22°
Сбт, 03
14°
ЦБ USD 80.99 0.3 01/06
ЦБ EUR 86.5 -0.01 01/06
Нал. USD 80.15 / 81.55 01/06 14:25
Нал. EUR 86 / 81.5 01/06 10:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
8 837
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
10 156
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
8 836
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
13 346
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани открыли набор подростков в трудовые отряды

Летом 2023 года в областном центре будет реализовываться проект «ТОП.Рязань». Об этом сообщает городская мэрия.

«ТОП.Рязань» — это трудовые отряды подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята также смогут принять участие в досуговой программе: познавательных мероприятиях, различных активностях и экскурсиях.

Трудовые отряды будут работать с июня по август по три часа в день. Продолжительность смены — 10 рабочих дней. Заработная плата за смену — от 4000 рублей.

Рабочие смены в июне:

  • «ТОП.Рязань. Центральный» (5-19 июня), место сбора — входная группа ЦПКиО со стороны улицы Пушкина.
  • «ТОП.Рязань. Гагарин» (20 июня — 3 июля), место сбора — ДК «Приокский» (парк имени Гагарина).

Для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по адресу: улица Электрозаводская, 52.

Подробности по ссылке.