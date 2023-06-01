В Рязани открыли набор подростков в трудовые отряды

Летом 2023 года в областном центре будет реализовываться проект «ТОП.Рязань». Об этом сообщает городская мэрия.

«ТОП.Рязань» — это трудовые отряды подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята также смогут принять участие в досуговой программе: познавательных мероприятиях, различных активностях и экскурсиях.

Трудовые отряды будут работать с июня по август по три часа в день. Продолжительность смены — 10 рабочих дней. Заработная плата за смену — от 4000 рублей.

Рабочие смены в июне:

«ТОП.Рязань. Центральный» (5-19 июня), место сбора — входная группа ЦПКиО со стороны улицы Пушкина.

«ТОП.Рязань. Гагарин» (20 июня — 3 июля), место сбора — ДК «Приокский» (парк имени Гагарина).

Для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по адресу: улица Электрозаводская, 52.