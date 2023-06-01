В Госдуме приняли закон об упрощении трудоустройства подростков
В Госдуме приняли закон об упрощении трудоустройства подростков. Об этом в четверг, 1 июня, пишет Telegram-канал ТАСС.
Принятый закон разрешает подросткам старше 14 лет, которые получили общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства.
Отмечается, что трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему будет возможно с согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.