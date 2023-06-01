В аптеках «Здравсити» объявили летнее снижение цен

С 1 по 30 июня 2023 года в аптеке «Здравсити» на улице Гагарина, дом № 75 ожидается летнее снижение цен на самые актуальные препараты для дачной и домашней аптечки:

«Совсем скоро у жителей Дашково-Песочни появится возможность воспользоваться уникальным предложением. На улице Шереметьевской, дом № 9 откроет двери новая аптека Здравсити, в которой представлен широкий ассортимент лекарственных средств по отличным ценам, а если этого окажется недостаточно, то в собственном маркетплейсе Здравсти.ру доступно более 46000 наименований, в том числе редкие препараты, БАДы, декоративная косметика, товары для мамы и малыша, домашняя диагностика," - рассказали представители сети аптек.

Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор вправе вносить изменения в условия акции. Организатор акции не гарантирует постоянное наличие полного акционного ассортимента в аптеке в течение всего периода проведения акции. Подробности акции уточняйте у сотрудников аптеки.

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