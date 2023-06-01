Сбер запустил детскую карту с уникальным дизайном — с Чебурашкой

С 1 июня родители могут заказать своим детям в возрасте от 6 до 13 лет бесплатную детскую СберКарту с лимитированным дизайном — с изображением Чебурашки. Всего будет выпущено 200 тысяч карт с таким дизайном.

Карта выпускается на пластиковом носителе и ничем не отличается от взрослой. Заказать карту с любимым персонажем легко и просто в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В детском приложении SberKids доступны на выбор еще два варианта с Чебурашкой для диджитал-версии карты.

С функцией родительского контроля взрослые могут не опасаться за безопасность детских финансов. Родители во «взрослом» приложении СберБанк Онлайн могут посмотреть баланс, историю операций, настроить лимиты и другие функции. Также родителям по-прежнему доступны на выбор еще три варианта дизайна, уже полюбившихся юным клиентам Сбера: монстрики, СберКот и единорог.

С детской СберКартой ребенок на практике учится управлять карманными деньгами: расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, получая 0,5% бонусов от СберСпасибо за покупки по карте; переводить деньги с карты на карту; копить на мечту.

Прокачать знания в финансах можно с «детским» приложением для смартфона СберKids. В разделе «Стань круче» есть короткие ролики для детей, где простым языком объясняется, как не попасться мошенникам в интернете, откуда у банков берутся деньги, как планировать бюджет.

Чем старше ребенок, тем активнее он пользуется картой, он становится более самостоятельным и чаще делает покупки без родителей — оплачивает их сам. Как правило, самые популярные детские траты — небольшие покупки в магазинах у дома, перекусы.

Сегодня уже 2,5 млн российских детей, а это 17% всех младших и средних школьников РФ, пользуются детскими СберКартами. Больше всего детских СберКарт выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях.