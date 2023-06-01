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Рязанский приборный завод представил инверторы на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в 23-й специализированной выставке «Металлообработка — 2023». Предприятие ознакомило посетителей с серийно выпускаемым сварочным оборудованием «Форсаж».

Экспозицию завода составили девять инверторов: для ручной дуговой сварки, универсальные источники для полуавтоматической сварки, мощное профессиональное оборудование для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током. Кроме того, на стенде представили механизмы подачи проволоки, пульт дистанционного управления и блок жидкостного охлаждения.

«Разработка и производство сварочного оборудования — одно из направлений деятельности нашего предприятия. Инверторы торговой марки „Форсаж“ отвечают самым современным требованиям. Они хорошо известны не только отечественным специалистам, но и сварщикам ближнего зарубежья. При производстве сварочной техники задействованы инновационные технологии и высокопроизводительное оборудование предприятия, в том числе современный комплекс по производству печатных плат, мощные инструментальное и металлообрабатывающее производства. Благодаря своим высоким техническим характеристикам и доступной цене наши инверторы широко применяются на крупных предприятиях машиностроения, металлургии и электроэнергетики», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Сегодня завод серийно выпускает 16 видов сварочных аппаратов и 3 механизма подачи проволоки.

Специалисты предприятия рассказали о преимуществах и широких функциональных возможностях сварочных аппаратов «Форсаж», дали необходимые технические консультации.

Выставка «Металлообработка-2023» — ежегодное отраслевое событие, на котором демонстрируются передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции. В мероприятии приняли участие около 1000 компаний из 12 стран мира.