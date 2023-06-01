Рязанские предприятия получили награды в конкурсе «Торговля России»

Рязанская область получила две награды в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя». Победителями признаны фирменные сети «Верность качеству» (кондитерская фабрика «Верность качеству) и «У каждого своя деревня» (ООО «Деревня»).

Продукция этих предприятий широко известна и пользуется популярностью не только у рязанцев, но и жителей соседних регионов. Кампания «Деревня» производит и предлагает широкий ассортимент молочной продукции, начиная от питьевого молока и заканчивая сырами. Также кампания производит индейку и продукцию из свинины.

Кондитерская фабрика «Верность качеству» выпускает широкую линейку сувенирной шоколадной продукции — туристическую, событийную и тематическую — которая является визитной карточкой Касимова. Сейчас компания быстро развивается, содействие в этом оказывает Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Церемония награждения прошла в рамках IX Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2023». В конкурсе принимали участие представители всех регионов России.