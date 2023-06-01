Рязанские предприятия, оказывающие помощь ссузам, смогут получить налоговые льготы. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-службе рязанской областной Думы.
Налоговые льготы смогут получить компании, которые безвозмездно передали имущество организациям среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
«Налоговый вычет может быть предоставлен в отношении денежных средств, земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных, транспортных средств, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом», — отметили в пресс-службе.
Максимальный размер вычета составит 45 миллионов рублей.
Принятый закон направлен на оказание поддержки образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров для экономики региона, и привлечение предприятий к участию в программе «Профессионалитет».