Рязанская облдума приняла в первом чтении увеличение штрафов за парковку на зеленых зонах

В четверг, 1 июня, на заседании рязанской облдумы депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении нижней границы штрафа за парковку на зеленых зонах. Верхние границы штрафов остаются без изменения.

По словам представителя администрации, изменения связаны с увеличением нарушений по сравнению с прошлым годом. За 2022 год в Рязани было составлено 44424 акта за парковку на зеленых зонах, а также наложены штрафные санкции на сумму один миллион 800 тысяч рублей. За 2,5 месяца 2023 года было составлено 2033 акта.

Кроме того, представитель администрации города отметила, что при подготовке проекта был изучен опыт других регионов центральной России.

Депутат Виктор Малюгин уточнил, что делается администрацией, чтобы было больше мест для машин, так как проблема с парковкой в основном около придомовых территорий. Ответить на этот вопрос представитель не смогла, но отметила, что комиссия выезжает на жалобы рязанцев во дворы.

«Однако поступает жалоб мало. Подчеркну, что наличие парковок не влияет на то количество нарушений, которые совершают», — добавила женщина.

Аркадий Фомин предложил обсудить все вопросы по данному проекту закона на комитете и пригласить туда администрацию Рязани, которая сможет дать ответы.

Большинством голосов депутатов проект закона был принят в первом чтении.

Напомним, в мэрии предложили за парковку на зеленых зонах ввести штрафы от трех до пяти тысяч для физлиц и от 30 до 250 тысяч рублей для юрлиц.