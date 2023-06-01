Рязанская мэрия не заменила горку на детской площадке в «Наташкином» парке

Рязанская мэрия не заменила горку на детской площадке в Верхнем городском саду. Корреспондент РЗН. инфо проверил ее состояние.

Рязанцы на протяжении месяца жаловались под постами Павла Малкова в telegram-канале на поломанную горку в Верхнем городском саду. Администрация города отвечала, что ограничила доступ детям на площадку из-за аварийного состояния.

«В настоящее время прорабатываем вопрос замены аварийных игровых элементов, постараемся решить этот вопрос как можно скорее до конца мая», — говорили в мэрии.

Однако в четверг, 1 июня, корреспондент РЗН. инфо убедился, что горку так не заменили и никаких соответствующих ограждений обнаружено не было.