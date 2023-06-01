Рязанцев пригласили на благотворительный кинопоказ фильма о наставничестве. Об этом РЗН. Инфо сообщили организаторы.
В Четверг, 8 июня, в 18:30 в кинотеатре «Киномакс» некоммерческая организация «ПроДетство» проведет благотворительный кинопоказ фильма «Искра». Мероприятие устроят в поддержку детей из детских домов. Также в этот день пройдет премьера короткометражного фильма-ролика «Я — Наставник!».
В Рязани благодаря проекту «Наставничество» уже более 50 подростков из детских домов нашли старшего друга. Программа в Рязани реализуется автономной некоммерческой организацией «ПроДетство» при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда «Солнечный Город» Новосибирск.
Количество мест ограничено (регистрация по
Возрастное ограничение 18+