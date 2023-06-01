Ректор РГРТУ ответил на вопросы о поступлении в вуз

Меньше, чем через месяц школьникам нужно будет определиться с будущим местом обучения для получения высшего образования. На выбор один из вузов Рязани — РГРТУ. Тем более, в этом учебном учреждении на этот год выделено 1207 бюджетных мест для набора на все уровни образования. Чтобы выпускники лучше разобрались и сделали правильный выбор, ректор РГРТУ Михаил Чиркин ответил на самые важные вопросы абитуриентов.

— Какие новые направления подготовки появились в РГРТУ?

— В этом году мы начинаем пока только коммерческий набор на специальность новую для нашего вуза — «Система управления летательными аппаратами». Эта специальность пока не аккредитована, лицензия у нас есть, поэтому набор только коммерческий на очно-заочное обучение. Для того, чтобы аккредитовать новое направление, нужно сначала сформировать первую группу. Мы рассчитываем на то, что через год мы сможем подать эту специальность на аккредитацию и набирать очников. Специальность интересная, много нового предстоит нам сделать. Задел уже очень большой по управлению летательными аппаратами. Есть взаимодействия с потенциальными заказчиками, теми предприятиями, куда придут выпускники после окончания этой специальности, либо когда они, будучи студентами, придут на практику.

Обычно, когда про это слышат, говорят про беспилотники, потому что это у всех на слуху. Даже вот на дне открытых дверей показывали, как на практике реализовать управление беспилотниками, как этому научиться. Там очень мощное наполнение физикой, математикой, потому что есть разные системы навигации. Кроме радионавигации, есть системы инерциальной навигации, которые тоже крайне интересные, и которыми мы уже давно занимаемся в вузе. Так что у нас есть значительное количество сотрудников и преподавателей, которые могут обеспечить весьма на высоком уровне подготовку по этой специальности.

Кроме этой новой специальности, на ряде направлений подготовки расширили набор на сетевое обучение. В рамках направления подготовки «Программная инженерия» запускаем образовательную программу, разработанную вместе с МГТУ имени Баумана. Она касается искусственного интеллекта. Кроме этого, у нас уже два года действуют три сетевые образовательные программы совместно с МФТИ. В этом году появится четвертая — «Аппаратно-программные комплексы систем радиолокации и радионавигации». Она касается направления «Радиотехника». Также у нас есть сетевые программы с РТУ МИРЭА образовательные программы — одна тоже по радиотехнике, другая — по конструированию и технологии электронных средств.

— Какие минимальные проходные баллы при поступлении в РГРТУ в этом году? Изменились ли они по сравнению с прошлым годом?

— Есть минимальные баллы ЕГЭ, начиная с которых можно подавать документы в вуз: физика — 39, математика — 39, русский язык — 40, информатика — 44, химия — 39, обществознание — 45, история — 35, английский язык — 30. Эти пороги не изменились, но это не значит, что с такими баллами вы пройдете. Надо, чтобы на каждом из трех ЕГЭ: математика, русский и по выбору физика или информатика у вас было не меньше, чем вот это установленное количество баллов. Проходной балл — это нечто иное. Он формируется в процессе реализации конкурсной процедуры. Все очень просто: вот подали на направление подготовки, допустим, заявлений 80, а набор туда только 40. Первые 40 отсчитываются, а кто ниже по баллам, не проходит. Но тут надо понимать, что вы можете подавать заявлений на несколько направлений подготовки максимум на 5, расставив их в порядке приоритета. Если вы не попадаете на то направление специальности, которые вы поставили первым, рассматривается вопрос по второму приоритету и так далее. Как раз балл, соответствующий последнему проходящему из списка, и есть проходной. На каждом направлении подготовки и специальности они разные. В прошлом году самый высокий проходной балл был на направлении «Программная инженерия» — 249 с трех ЕГЭ.

Именно поэтому, когда вы расставляете направления подготовки желательные для вас в порядке приоритетов, надо все-таки думать и о том, как соотносятся те проходные баллы, которые были в прошлом году, с тем, что у вас получилось сейчас по сумме баллов ЕГЭ и, возможно, плюс к ним дополнительные баллы. Типичная ошибка, когда указывают все пять направлений с очень высокими проходными баллами. Изменить этот список после того, как завершится прием заявлений, уже нельзя. Приемная комиссия будет работать в соответствии с тем списком, который студент указал в своем заявлении. Пока не завершен прием заявлений, этот список можно изменить, переписав заявление. Дальше вступает в силу та схема, про которую я рассказал. Просто надо узнать все, посмотреть, какие были проходные баллы в прошлом году в общем конкурсе. Естественно, какие они будут в этом году, никто не знает. Процедура конкурса прозрачна. В Интернете это все видно. Минобрнауки России и правоохранительные органы следят за ситуацией. А вот балл проходной скорее всего окажется другим. Если посмотреть, от года к году он меняется.

— Каким образом лучше подавать документы на поступление? В онлайн или офлайн формате?

— Как вам удобнее. Это зависит от психологического настроя абитуриента. Но бывают парадоксальные случаи, когда человек, живущий в пяти-семи минутах ходьбы от вуза, подает заявление онлайн, из другого города приезжают в Рязань. Тут есть и плюсы, и минусы. Если человек в вузе подает это заявление и что-то сделал неправильно, ему сразу скажут, где он ошибается. Если вы подаете заявление через Госуслуги, то можете заполнить что-то неправильно. Часто бывают глупые ошибки, но именно они тратят много нервов и сил. Поэтому приемная комиссия старается внимательно работать с такими заявлениями. На очной консультации представители секретариата приемной комиссии помогут сделать вам правильный выбор, они расскажут вам о направлениях подготовки и вы сможете реально оценить свои шансы.

— Какие сроки подачи заявлений на поступление? Когда лучше подавать заявление?

— Начинается прием заявлений с 20 июня. Естественно, что в первые дни поступающих в приемной комиссии мало, потому что аттестаты школьники еще не получили. Кто приходит в это время? Либо выпускники прошлых лет, которым не удалось поступить, либо выпускники колледжей, которые уже успели защититься и получить диплом. Они подают заявление. Где-то в самом конце июня, ближе к первому июля у школьников появляются аттестаты. В эти дни будет очень большой наплыв, который продолжается в течение дней десяти. Приемная комиссия работает с перегрузкой. В данном случае неважно, в онлайн или офлайн режиме подаете заявление. В онлайн режиме поданное заявление тоже рассматривается и проверяется приемной комиссией, сверяются баллы ЕГЭ через федеральную систему. Временная обработка приемной комиссией что в онлайн режиме, что в офлайн примерно одинакова. Последний день приема заявлений в зависимости от ситуаций разный. 19 июля — завершение приема документов от поступающих на бюджетные места по очной и заочной формам обучения по результатам вступительных испытаний. 19 июля еще можно подать заявление или его изменить. Если вы поступаете по результатам ЕГЭ тоже на бюджетные места по очной и заочной формам обучения, то последний день — 25 июля. 27 июля на сайте вуза будут размещены ранжированные списки поступающих с указанием набранных баллов. Эти списки бесфамильные, указывается СНИЛС. 28 июля завершается прием оригиналов аттестатов от лиц, поступающих по особой и отдельной квоте, а также от лиц, поступающих по целевому направлению. 30 июля будет издан приказ о зачислении в пределах целевой, особой и отдельной квот. И в этот же день зачислят тех, кто поступает без вступительных испытаний, например, победителей олимпиад. Не всех, а только тех, кто входит в соответствующие списки. 3 августа в 12:00 по мск по всей стране оканчивается прием оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. И, соответственно, 4 августа — приказ о зачислении таких лиц.

— Какие индивидуальные достижения дают дополнительные баллы при поступлении в РГРТУ?

— Первое — аттестат с отличием или диплом с отличием. Они дают 6 баллов. Если человек — победитель или призер олимпиад, в зависимости от их уровня и занятого места, добавляются баллы от 1 до 4. Если вы обращаетесь в приемную комиссию, сразу берите с собой все дипломы. Их копии добавляются в личное дело, которое формируется приемной комиссией на каждого поступающего. Баллы, полученные дополнительно, суммируются. Важно, что эти баллы не даются просто так, они должны иметь документальное подтверждение. Соответственно, сумма всех дополнительных баллов не может быть больше 10.

— На какое направление поступать, чтобы учиться в военном учебном центре?

— Это зависит от того, на какую программу подготовки вы туда поступаете. Если это программа подготовки офицеров запаса со сроком обучения на военной кафедре 2,5 года, то это такие направления подготовки специалитета: «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Радиоэлектронные системы и комплексы». И такие направления подготовки бакалавриата: «Прикладная математика и информатика», «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Приборостроение», «Биотехнические системы и технологии», «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и технология электронных средств», «Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робототехника». Если вы поступили на другое направление, не входящее в этот список, у вас есть возможность выбрать программу подготовки солдат запаса, где обучение длится два года. Естественно, что речь идет только о студентах очной формы. Также стоит добавить, что поступление на программу офицеров запаса или солдат запаса осуществляется по конкурсу. Конкурс проводится после окончания третьего семестра для программы офицеров запаса (второй курс) и после окончания четвертого семестра для программы солдат запаса. При отборе учитываются результаты медицинской комиссии, профессиональный отбор и результаты предыдущих сессий.

— Что такое особая квота? Какие лица могут претендовать на поступление в РГРТУ без экзаменов или вне основного конкурса?

— Победители олимпиад, если они набрали по соответствующему ЕГЭ не меньше 75 баллов, поступают без вступительных испытаний. Абитуриенты, относящиеся к категории особой квоты — дети-инвалиды и дети-сироты. Эта квота составляет не менее 10% от общего числа мест. Для них проводится отдельный конкурс на основе результатов ЕГЭ. Существует также другой вариант. В прошлом году это называлось специальной квотой, сейчас — отдельной. Это касается детей военнослужащих, погибших или получивших ранение, контузию или травму в специальной военной операции. Дети военнослужащих, кто принимал участие в СВО, поступают по результатам ЕГЭ, между ними проводится отдельный конкурс. Полный перечень категорий граждан определен в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Такие поступающие также зачисляются без вступительных испытаний, и им выделяется 10% мест. Есть также возможность, когда они поступают на основе результатов вступительных испытаний или ЕГЭ, но у них также свой конкурс, аналогичный особой квоте. Разумеется, право на поступление по особой квоте или отдельной квоте должно быть подтверждено документально.

— Каждая ли специальность предусматривает места для тех, кто планирует поступать по целевому направлению?

— Места на целевое обучение имеются на каждом направлении, но обычно их количество составляет до 10% от общего числа бюджетных мест. Однако есть отдельные направления подготовки, такие как «Радиотехника», «Конструирование и технология электронных средств», специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы», а также другие направления, где квота на целевые места выше. Она может быть значительной, например, 45%, 50% или 60%. Такой список не произволен, он конкретизируется Министерством науки и высшего образования. Здесь также проводится отдельный конкурс. Чтобы быть допущенным к нему, необходимо заключить договор с соответствующим предприятием.

С ректором беседовали: Арина Скильдеева и Мария Скрипкина из медиацентра «У!Медиа».