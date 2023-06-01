Полиция задержала двух рязанцев, укравших велосипед из подъезда
На злоумышленников завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.
Полиция задержала двух рязанцев, укравших велосипед из подъезда. Об этом
Отмечается, что 63-летний мужчина оставил велосипед в своем подъезде на улице Братиславской и не пользовался им несколько дней. Через три дня мужчина обнаружил пропажу.
Полиция установила, что 47-летняя и 36-летний рязанцы украли велосипед. Их задержали и нашли похищенное.
На злоумышленников завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.