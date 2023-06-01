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Полиция разыскивает очевидцев ДТП на улице Ленина

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло в Рязани 14 сентября 2022 года.

Происшествие случилось около 19:10 в районе дома № 26 на улице Ленина. По предварительной информации, 27-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада 2107» не пропустил самодельный мотоцикл, которым управлял 19-летний местный житель, и произошло столкновение.

В результате молодой человек получил травмы. Его госпитализировали.

Полицейские просят тех, кто располагает информацией по этому ДТП, сообщить в ведомство:

  • по телефону — 8 (4912) 44-46-08;
  • по адресу — Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.