Полиция разыскивает очевидцев ДТП на улице Ленина
Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло в Рязани 14 сентября 2022 года.
Происшествие случилось около 19:10 в районе дома № 26 на улице Ленина. По предварительной информации, 27-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада 2107» не пропустил самодельный мотоцикл, которым управлял 19-летний местный житель, и произошло столкновение.
В результате молодой человек получил травмы. Его госпитализировали.
Полицейские просят тех, кто располагает информацией по этому ДТП, сообщить в ведомство:
- по телефону —
8 (4912) 44-46-08;
- по адресу — Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.