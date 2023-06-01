Полиция проводит проверку после сообщения об обстреле машины в центре Рязани

Полиция проводит проверку после сообщения об обстреле машины в центре Рязани. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе УМВД.

«В полицию поступило заявление о порче автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также как именно и чем был повреждено стекло автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее рязанка рассказала о том, что 31 мая на улице Радищева ее машину расстреляли на ходу.