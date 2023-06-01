Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
22°
Сбт, 03
15°
Вск, 04
16°
ЦБ USD 80.97 -0.02 02/06
ЦБ EUR 86.58 0.08 02/06
Нал. USD 80.35 / 80.99 01/06 17:25
Нал. EUR 80.35 / 80.99 01/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
9 267
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
10 540
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
9 155
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
13 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Минобороны: в атаке на Белгородскую область участвовали до 70 боевиков
Минобороны дало уточняющую информацию по атаке на село Шебекино

Минобороны дало уточняющую информацию по атаке на село Шебекино в Белгородской области в четверг, 1 июня.

Сказано, что в атаке участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и «Камаз».

На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских солдат. Также говорится, что группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Сиверского Донца, но подорвалась на минном поле.

Российские ВКС нанесли девять ударов по отступающим украинским формированиям и резервам противника.

Напомним, ранее поступала первая информация об утренней атаке на Шебекино.