Минобороны: в атаке на Белгородскую область участвовали до 70 боевиков

Минобороны дало уточняющую информацию по атаке на село Шебекино

Минобороны дало уточняющую информацию по атаке на село Шебекино в Белгородской области в четверг, 1 июня.

Сказано, что в атаке участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и «Камаз».

На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских солдат. Также говорится, что группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Сиверского Донца, но подорвалась на минном поле.

Российские ВКС нанесли девять ударов по отступающим украинским формированиям и резервам противника.

Напомним, ранее поступала первая информация об утренней атаке на Шебекино.