«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»

Стартовала продажа новой резиденции бизнес-класса «Медный» в центре Рязани на улице Пролетарская, 15. Об этом сообщает пресс-служба девелоперской компании «Мармакс».

Отмечается, что резиденция станет проектом, завершающим облик квартала, застраиваемого девелопером с целью создания новой архитектурной достопримечательности города.

«Резиденция „Медный“ органично вписывается в складывающуюся архитектурную концепцию квартала, а фасадное остекление добавит эстетики, надежности и энергоэффективности. На территории проекта будет реализован двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также в комплексе появится подземный паркинг в том числе с гостевыми местами», — сообщает пресс-служба компании.

На первых этажах будут находиться бытовые сервисы, магазины и кофейни, коворкинг, детская игровая с возможностью организации мастер-классов, а также собственный тренажерный зал.

Отдельное внимание девелопер уделил созданию лобби, которые будут представлять собой просторные помещения с дизайнерской мебелью, картинами художников, малыми архитектурными формами и панорамными окнами.

«Помимо функциональных планировок, учитывающих предпочтения каждой из возможных аудиторий, в проекте будут представлены эксклюзивные лоты. В них входят пентхаусы с каминами и высокими потолками, квартиры с видом на Рязанский кремль, а также лоты с террасами», — отмечает руководитель отдела продаж компании «Мармакс» Анна Терехова.

В качестве дополнительных опций комфорта имеются колясочные с контролем доступа, а также специальный душ для питомцев, расположенный в лобби.

«Примечательна и транспортная доступность проекта — на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут, не более семи минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры», — отметила пресс-служба.

Также в рамках благоустройства придомовой территории девелопер выполнит ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева — асфальт в этой локации заменят на клинкерную брусчатку. Стоит отметить, что аналогичные работы уже проведены в проектах «Достояние» на Пролетарской, 17 и «Голладния» на Касимовском шоссе.

Девелоперская компания «Мармакс» работает на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также набранной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.