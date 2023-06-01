Депутаты Рязанской областной Думы приняли законы о формировании муниципальных округов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В четверг, 1 июня, на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли ряд законов, регламентирующих процедуру формирования в регионе муниципальных округов. Процесс объединения муниципальных образований начался в городском округе город Сасово, Сасовском, Ряжском и Путятинском районах.
«Основная цель изменений — повышение эффективности управления территориями, объединение финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения», — отметили в пресс-службе.
Изменения инициировали представительные органы муниципалитетов. Их поддержало население на публичных слушаниях.
В результате объединения Сасовского муниципального района и входящих в него поселений с городом Сасово образован Сасовский муниципальный округ (административный центр — город Сасово).
Путем объединения муниципальных образований также сформированы Ряжский (административный центр — город Ряжск) и Путятинский (административный центр — село Путятино) муниципальные округа Рязанской области.
Нововведения не изменят статуса населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов. Также будут сохранены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
Принятыми законами также установлен порядок формирования органов местного самоуправления образованных муниципальных округов и их полномочия.