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«Автоимпорт» наградил участников конкурса рисунков «Счастливое детство»
Победителям вручили грамоты и призы — умные колонки, смарт-часы и беспроводные наушники.

Группа компаний «Автоимпорт» вручила призы участникам конкурса рисунков «Счастливое детство». Награждение прошло в четверг, 1 июня, в Рязанской областной детской библиотеке. Об этом РЗН. Инфо сообщили организаторы.

Победителям вручили грамоты и призы — умные колонки, смарт-часы и беспроводные наушники.

Участников поздравила Анжелика Владимировна Евдакимова — уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области.