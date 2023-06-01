«Автоимпорт» наградил участников конкурса рисунков «Счастливое детство»
Победителям вручили грамоты и призы — умные колонки, смарт-часы и беспроводные наушники.
Группа компаний «Автоимпорт» вручила призы участникам конкурса рисунков «Счастливое детство». Награждение прошло в четверг, 1 июня, в Рязанской областной детской библиотеке. Об этом РЗН. Инфо сообщили организаторы.
Победителям вручили грамоты и призы — умные колонки, смарт-часы и беспроводные наушники.
Участников поздравила Анжелика Владимировна Евдакимова — уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области.