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А что в кино? «Переводчик», «Уикенд с батей» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Переводчик» — боевик от режиссера Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Действие фильма происходит в 2018 году в Афганистане. Во время спецоперации по поиску оружия талибов отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду. Погибают все, кроме Кинли и местного переводчика Ахмеда. Очнувшись на родине, сержант не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что его спас Ахмед. Ведомый чувством вины, Джон отправляется обратно, чтобы спасти Ахмеда и его семью, которых в Афганистане усиленно ищут талибы.

«Уикенд с батей» — американская комедия, где одну из главных ролей исполнил Роберт Де Ниро. Себастьян планирует провести выходные со своей невестой Элли и ее семьей в их фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Элли уговаривает жениха взять с собой на отдых отца Сальво (Роберт Де Ниро) — эксцентричного итальянского парикмахера. Родителей Элли ждет культурный шок.

В драматическом триллере из США «Пациенты» молодая пара попадает в изолированную белую комнату. Им нужно прожить в комнате 50 дней, тогда пара получит пять миллионов долларов. В итоге простое задание превращается кошмарное испытание.

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