В сквере на Соборной провели фестиваль «Парк Победы»

В Рязани 9 мая для гостей фестиваля «Парк Победы» приготовили большую программу празднования с играми, историческими квестами и выставками.

В Рязани 9 мая для гостей фестиваля «Парк Победы» приготовили большую программу празднования с играми, историческими квестами и выставками. На главной сцене проходит праздничный концерт, на котором звучат известные и любимые песни патриотической тематики, а в Кремлевском парке можно увидеть реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

На фестивале работают интерактивные площадки — «Волонтеры Победы» предлагают горожанам принять участие в историческом квесте, активисты «Движение первых» представляют площадку для рисования детских рисунков, а рязанская региональная детская общественная организация «Лист» — тематические мастер-классы.

Также в сквере организованы тематические фотозоны, выставки, «Стена памяти», на которую рязанцы могут прикрепить фотографии своих героев.

В Кремлевском сквере около часовни все желающие могут попробовать настоящую солдатскую кашу.