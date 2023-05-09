В Скопине нашли мертвым пропавшего 26-летнего мужчину
В Скопине во вторник, 9 мая, обнаружили труп мужчины. Тело без признаков насильственной смерти нашли на улице Горького, сообщает «МК в Рязани».
В Скопине во вторник, 9 мая, обнаружили труп мужчины. Тело без признаков насильственной смерти нашли на улице Горького, сообщает
Личность умершего установлена, это 26-летний местный житель. Молодой человек пропал 4 мая.
Как сообщила следователь Скопинского МСО Мария Матвеева, по факту гибели мужчины 1996 года рождения проводится доследственная проверка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.