В Рязанской области пропал 62-летний мужчина с тростью

В Рязанской области разыскивается житель Скопина 1960 года рождения. С 4 мая местонахождение Александра Ивановича Токаря неизвестно.

В Рязанской области разыскивается житель Скопина 1960 года рождения. С 4 мая местонахождение Александра Ивановича Токаря неизвестно, сообщается в группе ПСО «Мещера».

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, карие глаза. Одежда: черная шапка, черная куртка, коричневые штаны, также с собой деревянная трость.