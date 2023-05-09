В Рязанской области 10 мая днем потеплеет до +16 градусов

В Рязанской области в среду, 10 мая, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, местами ожидаются заморозки -3, 0 градуса. Днем потеплеет до +11, +16 градусов.