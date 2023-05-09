В Рязанской области 10 мая днем потеплеет до +16 градусов
В Рязанской области в среду, 10 мая, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, местами ожидаются заморозки -3, 0 градуса. Днем потеплеет до +11, +16 градусов.
В Рязанской области в среду, 10 мая, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, местами ожидаются заморозки -3, 0 градуса. Днем потеплеет до +11, +16 градусов.
Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее рязанцев предупредили о ночных заморозках.