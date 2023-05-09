В Рязани после аварии машина вылетела на пешеходный переход

В Рязани во вторник, 9 мая, произошло серьезное ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Островского и Черновицкой. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В Рязани во вторник, 9 мая, произошло серьезное ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Островского и Черновицкой. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

На кадрах видно, что в результате ДТП одна из машин вылетела на часть пешеходного перехода.

Выясняются подробности случившегося.