В Рязани после аварии машина вылетела на пешеходный переход
В Рязани во вторник, 9 мая, произошло серьезное ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Островского и Черновицкой. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
В Рязани во вторник, 9 мая, произошло серьезное ДТП. Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Островского и Черновицкой. Фото с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
На кадрах видно, что в результате ДТП одна из машин вылетела на часть пешеходного перехода.
Выясняются подробности случившегося.