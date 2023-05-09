В Москве мотоциклист влетел в пожарную машину и загорелся

Во вторник, 9 мая, в столице мотоциклист въехал в пожарную машину на улице Земляной Вал, мотоцикл загорелся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во вторник, 9 мая, в столице мотоциклист въехал в пожарную машину на улице Земляной Вал, мотоцикл загорелся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В аварии есть пострадавший. В московском ГУ МВД подтвердили, что пострадал мотоциклист.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Также опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл сгорел практически полностью.