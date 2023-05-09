В Москве мотоциклист влетел в пожарную машину и загорелся
Во вторник, 9 мая, в столице мотоциклист въехал в пожарную машину на улице Земляной Вал, мотоцикл загорелся. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Во вторник, 9 мая, в столице мотоциклист въехал в пожарную машину на улице Земляной Вал, мотоцикл загорелся. Об этом сообщает
В аварии есть пострадавший. В московском ГУ МВД подтвердили, что пострадал мотоциклист.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Также опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл сгорел практически полностью.