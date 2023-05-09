В Краснодаре женщина на внедорожнике снесла автобусную остановку

В Краснодаре в понедельник, 8 мая, женщина за рулем внедорожника въехала в автобусную остановку. В результате ДТП остановка была полностью разрушена.

В Краснодаре в понедельник, 8 мая, женщина за рулем внедорожника въехала в автобусную остановку. В результате ДТП остановка была полностью разрушена.

Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Установлено, что женщина 1988 года рождения, двигалась по улице Калинина, на мокрой дороге не справилась с управлением и въехала в остановку.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.