В Брянской области ВСУ обстреляли село Курковичи

В Брянской области произошел обстрел со стороны ВСУ. Об обстреле села Курковичи заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области произошел обстрел со стороны ВСУ. Об обстреле села Курковичи заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в 5:30 утра 9 мая украинские военные обстреляли село Курковичи.

«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что с огонь потушили до прибытия пожарных. Также, по словам губернатор, еще один снаряд повредил спортплощадку.