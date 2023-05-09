Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос более чем на 40%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.