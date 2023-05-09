Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос более чем на 40%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, сообщает
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2 процентов, поставки из Россию в КНР выросли на 24,8 процента, составив 39,462 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг 19,228 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 миллиарда, а получила от него — на 9,621 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
При этом объемы торговли КНР с США в январе-апреле снизились на 11,2 процента, достигнув 217,924 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Первой отметки достигли еще в 2018 году.