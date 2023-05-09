Рязанцы приняли участие в патриотическом проекте «Письма с фронта»

На улице Почтовой 9 мая прошло тематическое мероприятие «Письма с фронта», посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На улице Почтовой 9 мая прошло тематическое мероприятие «Письма с фронта», посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение дня на главной пешеходной улице города звучали фронтовые письма наших земляков и песни военных лет, сообщает пресс-служба мэрии.

«Письма-треугольники», которые приходили с фронта, хранятся в семейных архивах, являются источниками информации о событиях прошлых лет и хранят подлинный дух патриотизма. Рязанцы активно принимали участие в проекте и накануне Дня Победы присылали письма бойцов с фронта, военные документы, снимки защитников Отечества.

Гости Почтовой смогли посетить выставку уникальной корреспонденции фронтовиков Рязанской области с демонстрацией писем. Также для зрителей была организована театрализованная программа с участием профессиональных городских артистов.