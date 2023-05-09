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Путин: против нашей Родины вновь развязана настоящая война
Президент России Владимир Путин во вторник, 9 мая, выступил на параде Победы на Красной площади. Глава государства отметил, что цивилизация сегодня вновь находится на решающем рубеже.

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 мая, выступил на параде Победы на Красной площади. Глава государства отметил, что цивилизация сегодня вновь находится на решающем рубеже.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что для России «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке». По его словам, как и абсолютное большинство людей на планете, страна хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».

Президент раскритиковал западные элиты за попытки навязывать народам свою волю и заявил, что сейчас нет важнее дела, чем боевая работа участников специальной военной операции, от которых «зависит будущее нашей государственности».