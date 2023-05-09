Праздник Победы в Рязани начался с церемонии возложения цветов к Вечному огню

В Рязани 9 мая стартовали мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжества начались с митинга и возложения Гирлянды памяти и цветов к Вечному огню на площади Победы.

В Рязани 9 мая стартовали мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжества начались с митинга и возложения Гирлянды памяти и цветов к Вечному огню на площади Победы.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, губернатор Рязанской области Павел Малков, руководители региональных и городских структур и ведомств, общественность. Продолжатся праздничные мероприятия в Кремлевском сквере, ЦПКиО, Лесопарке и на других площадках областного центра.