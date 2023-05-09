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На Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области и самом Киеве
В Киеве и области ранним утром 9 мая были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

В Киеве ранним утром 9 мая были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Также о мощном взрыве сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Очень сильный взрыв в Киеве!» — отметил парламентарий.

Сообщают и о взрывах в Киевской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Накануне, 8 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Харьковской областей и в Днепропетровской области прозвучали взрывы. По данным онлайн-карт минцифры Украины, воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.